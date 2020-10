"Habilitar una cama UCI no es solo conectar un ventilador”: Andrés Aguirre

En Medellín Hoy por Hoy habló, Andrés Aguirre, director General del Hospital Pablo Tobón Uribe quien dio un panorama sobre la alerta roja en la institución de salud, esta se ha sostenido durante la última semana en 100% de ocupación:

Lea también:Alerta roja hospitalaria podría afectar a los enfermos crónicos

"Estamos volviendo a tener una presión importante en el servicio de urgencias, el hospital había acabado de hacer una ampliación, pero igual ha estado totalmente copado. Habilitar una cama de cuidados intensivos no es solo conectar un ventilador. Esto, con todo respeto, no es para novatos. Además, el personal está cansado, la gente se conmueve cuando un paciente fallece y si no hay condiciones, desertan", afirmó Aguirre

Lea también:Así será el toque de queda en Antioquia este puente festivo

El director agregó que es urgente una inyección financiera a los hospitales para poder sobrellevar la contingencia:

"Los hospitales necesitan recursos de liquidez, por ejemplo, del acuerdo de Punto Final, y eso no ha pasado, no ha funcionado. Los hospitales no pueden salir a mendigar. Estos recursos son públicos y, en medio de una pandemia, el Gobierno debe inyectar esos recursos. Se necesitan palabras con hechos, porque esto va para largo. Mientras no aparezca la vacuna, vamos a seguir en modo pandemia"

Lea también: Por falta de profesionales no se han podido instalar más UCI en Medellín

Aguirre destacó que en los últimos meses han visto una reducción en las agresiones al personal médico y que la gente “ha ido entendiendo que no es verdad que nos lucramos con el COVID”, también manifestó que debido a la presión emocional a la que se expone el personal, se han derivado problemas en estos como colon irritable, enfermedades gástricas y algunas reacciones alérgicas a elementos de protección.