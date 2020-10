Gramaloteros rechazan suspensión de obras para construir 128 casas

El Concejo de Gramalote lamentó la culminación del contrato que dejo en el aire la construcción de 128 viviendas en el nuevo Gramalote.

El presidente de la corporación Nestor Hugo Velandia dijo a Caracol radio que “el Fondo de Adaptacion nos informó de la terminación del contrato con la UT y esto nos preocupa a los gramaloteros. Son 128 casas que quedan por construir todavía”.

Explicó que “la UT no quiso continuar con el contrato y por lo tanto no se pudo llegar a ningún acuerdo, esto que significa que tengamos que contratar con alguna entidad para poder terminar esto".

Indicó que “estas licitaciones pues tienen unos parámetros, en tiempos para poder contratar esto se iría casi tres meses, más la verificación del contrato nuevo que se extendería a más de seis meses”.

Lamentó que “la mayoría de los propietarios de esas casas que faltan son adultos mayores, los gramaloteros nos estamos volviendo viejos y la gente no ha podido estrenar su casa. No se cumplió con el contrato, venia fallando desde hace dos años atrás, muchos inconvenientes y no se sabe que ha podido pasar…”