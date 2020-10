Alci y Checo Acosta, positivos para coronavirus

El Príncipe del Carnaval como se le conoce a Checo Acosta anunció que tanto él como su padre, Alci Acosta se sometieron a una prueba COVID-19 la cual arrojó positivo.

El anuncio lo hizo el cantante de música tropical a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Ambos intérpretes, de 55 y 81 años, respectivamente, están asintomáticos y se encuentran aislados, aunque, según manifiesta en Checho en su publicación, están “bien de salud”.

“Obviamente nos mandaron a aislamiento, aunque nos sentimos muy bien, hay que acatar las medidas y recuperarnos”, dijo el artista soledeño.

Para este viernes 30 de octubre tenían programado un show virtual, el cual fue aplazado para el 14 de noviembre a la 8 de la noche.

Finalmente, el Checo Acosta hizo un llamado a ciudadanía para que tengan en cuentan que “el virus no se ha ido”.

“Este es un llamado para que sepan que el virus no se ha ido, no hay que bajar la guardia, el virus está por allí, yo estuve en Medellín, Bogotá, he estado en centros comerciales, en bancos y por mucho que uno se cuide, se ponga su tapabocas, se lave las manos y mantenga el distanciamiento, el virus está rondando, es una realidad, tengamos precaución, evitemos salir, hacerlo solo a lo necesario. Solo me queda invitarlos a cuidarnos mucho”, recomendó