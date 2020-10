"No tenemos capacidad de nuevamente cerrar la economía": Fenalco Antioquia

El gremio de comerciantes en Antioquia rechazó la posible implementación de nuevas medidas restrictivas en el departamento, ante la declaratoria de la alerta roja hospitalaria.

En Medellín Hoy Por Hoy de Caracol Radio, Carlos Andrés Pineda, director ejecutivo de Fenalco Antioquia, se refirió a las alternativas que, consideran, deberían ser adoptadas por la administración departamental para evitar nuevos cierres y afectaciones al gremio.

"Hoy estamos frente a un enemigo, grande, desconocido, en donde la posición del comercio es que las medidas de cierre agotaron su sentido inicial, hoy tenemos que buscar llegar a la mayor normalidad posible, bajo los mecanismos necesarios para mantener el comercio activo”, dijo.

Pineda aseguró que desde el principio acompañaron las medidas adoptadas por las autoridades para evitar la propagación del COVID-19, pero ahora manifiestan que las mismas podrían resultar contraproducentes para el normal desarrollo social y económico.

“Hemos pedido que no haya cierres masivos de la economía, hemos entendido que hay posibilidad de tomar medidas específicas, pero les hemos pedido que seamos creativos, que busquemos medidas que nos permitan el cuidado de la vida y el desarrollo de las actividades. Colombia tuvo uno de los cierres más agresivos y los comerciantes sufrieron un impacto tan negativo, que hoy no tenemos una capacidad de nuevamente cerrar la economía”, aseguró el director ejecutivo de Fenalco Antioquia.

En cuanto a las medidas anunciadas por la Gobernación de Antioquia para el puente festivo de Halloween, enfatizó en que no promoverán eventos masivos y aglomeraciones, pero reiteró la petición de no poner medidas restrictivas al comercio, pues no cuentan con las condiciones para sostener un nuevo cierre.

"No todos los municipios tienen los mismos niveles de afectación, hemos pedido que sean medidas analizadas y con todo el juicio que requiere revisar el índice de contagios en cada subregión, pero no podemos estar de acuerdo con cierres masivos y totales de la economía".