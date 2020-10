Preocupación en cárcel de Sabanalarga por posible brote de COVID-19

Con firma y cédula 25 internos de la cárcel de Sabanalarga, entre ellos Jorge Luis Alfonso López, hijo de la exempresaria del chance, Enilce López, elevaron una queja para expresar su preocupación por los casos de infectados por Coronavirus al interior del lugar.

A través de un escrito, dirigido a la directora (e) de la cárcel y directora regional del Inpec, María Alexandra García Forero, asimismo a la Personería de Sabanalarga, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, los 25 hombres presos advirtieron sobre contagios ante el traslado de 14 internos provenientes de otros centros carcelarios.

Según la misiva, los remitidos “venían libres de COVID-19 ya que ellos traían examen realizado vigente donde certifican que no estaban contagiados”, no obstante, “el personal que los trasladó no cumplieron con las normas de bioseguridad, violando todos los protocolos”, señalan.

Dicen en el escrito los internos que los internos que vinieron de otros penales fueron puestos en cuarentena a su llegada a la cárcel y a los siete días se les realizó el hisopado nasofaríngeo dando como resultado un contagiado que provenía de la ciudad de Corozal, Sucre.

La preocupación, dicen, es porque entre los internos hay algunos que padecen distintas condiciones de salud como diabetes, asma, problemas coronarios, entre otros y temen ser contagiados ante el riesgo.

Por su parte, desde la oficina de prensa del Inpec desmintieron algún brote por esta enfermedad en la cárcel de Sabanalarga; sin embargo, confirmaron que sí hay un interno contagiado, quien ya se encuentra aislado, y de igual manera, hay otros dos internos a los que se les practicó una prueba este fin de semana para conocer su condición, pero que preventivamente también fueron aislados del resto de los privados de la libertad.