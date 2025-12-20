Gobierno venezolano rechazó la incautación del buque petrolero por parte de EE.UU. en el mar Caribe

Venezuela condenó el sábado el “robo y secuestro” de un segundo buque cargado con petróleo de ese país y denunció la “desaparición forzada” de su tripulación, indicó un comunicado del gobierno.

“Estos actos no quedarán impunes”, dice el texto. “Los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia por su procedimiento penal”, afirma el comunicado publicado en redes sociales por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

#ATENCIÓN El Gobierno venezolano rechazó la incautación del segundo buque petrolero por parte de Estados Unidos en el mar Caribe.



En el comunicado, denunció la presunta “Desaparición forzada de la tripulación” y aseguró que estos hechos no quedarán impunes, anunciando que… pic.twitter.com/2Tx2mdbCe3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 20, 2025

Este es el segundo buque petrolero confiscado por el país norteamericano en el mar Caribe

La operación se llevó a cabo con apoyo de helicópteros que transportan personal de la Guardia Costera y supervisan la intervención, en cumplimiento de la orden del presidente Donald Trump de bloquear totalmente la entrada y salida de petroleros sancionados con Venezuela.

Esta acción se produce pocos días después de que las fuerzas estadounidenses incautaran otro buque que había salido de puertos venezolanos, como parte de una estrategia más amplia para presionar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y limitar las exportaciones de crudo.

Hasta ahora no se han difundido detalles sobre el nombre del barco interceptado ni sobre su carga, y la operación sigue en desarrollo, mientras la tensión entre ambos países continúa escalando en el Caribe.