A un joven le hurtaron 65 camisetas del Nacional en su apartamento

Jerson, un fanático del Atlético Nacional desde niño, señala que los ladrones le robaron su tesoro más preciado.

A comienzos de semana, cuando el joven llegó a su casa en el barrio Villa Paula de Itagüí, se dio cuenta que había sido asaltada, pues no estaban televisores, relojes y dinero, pero además faltaba la colección de camisetas del Atlético Nacional, que había reunido por más de 20 años.

Por esta razón, el joven pide ayuda a la comunidad para recuperar las prendas deportivas.

“Fueron 65 que se me llevaron. La primera que mi papá me regala es con la que él estuvo en la final de la Libertadores del 89. Fueron pasando los años y fui comprando camisetas importantes del club, porque quería hacer mi museo personal. No sé si esto fue por hacerme daño”, contó el simpatizante.

En la colección poseía prendas como la camiseta que Atlético Nacional usó en la final de la Copa Libertadores del 2016, también otras históricas como la de Andrés Escobar, René Higuita o Víctor Aristizabal.

Los ciudadanos que conozcan del paradero de las camisetas, pueden informar al teléfono 310 506 2929. Jerson está ofreciendo una recompensa de hasta tres millones de pesos.