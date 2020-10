Admiten tutela contra curaduría urbana y constructora Marval en Cartagena

El Juzgado Quinto Penal Municipal de Cartagena con funciones de Control de garantías, admitió una acción de tutela contra la Curaduría Urbana N° 1 y la Contructora Marval, quienes deberán responder en un término de 48 horas, varias solicitudes relacionadas con medidas de seguridad y ejecuciones en los proyectos Altofaro y Altagracia.

“Se radicó derecho de petición el día 18 agosto con la asesoría del abogado, vecino y líder Alcides Arrieta Cueto, ante la curaduría urbana No 1 y la constructora Marval S.A. se solicitó indicar y enumerar el tipo de protocolo de seguridad que actualmente tiene la constructora, en sus obras. Aunque la curaduría Urbana No 1 y la constructora mediaron respuesta, no resolvieron el fondo del asunto plateado, por consiguiente, el día 21 de octubre se emite fallo de tutela ordenando en el término de 48 horas dar respuesta de fondo y coherente con la solicitud elevada el 18 de agosto de 2020”, señalan vecinos de la urbanización El Golf en un comunicado.

En caso de no enviar la información requerida a tiempo, el juez señala que quien oficie como representante legal de Marval, se expone a un arresto de hasta de 6 meses y una sanción económica.