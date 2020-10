Madres del Catatumbo denuncian aumento del reclutamiento

Carmen García, líder de esa organización dijo en Caracol Radio que “las madres del Catatumbo no queremos seguir pariendo hijos para la guerra, estamos preocupadas por los grupos al margen de la ley que se están rearmando y vemos como se ha intensificado esta práctica en todos los municipios de esta región”.

Indicó que “desafortunadamente unos son reclutados otros se van voluntariamente, les ofrecen plata, oportunidades ante la falta de atención el Estado con estos jóvenes. Y a las niñas y jóvenes quieren conquistarlas para después llevárselas”.

“Esto está pasando en todos los municipios no podemos decir que en uno si y en otro no, esto es generalizado y nos preocupa que este fenómeno va en aumento y que hoy se necesita con urgencia que se brinden garantías a todos estos jóvenes que no tienen acceso a la educación superior y otros derechos”.

Finalmente advirtió que “hoy se necesita la intervención de las autoridades que puedan proteger a esta población juvenil y evitar que ellos terminen en manos del Eln, Epl y los paramilitares que el gobierno no quiere reconocer que han vuelto y otra vez están el territorio”.