Masiva movilización en Cúcuta en respaldo al aumento del salario mínimo para 2026

Cúcuta.

Con una concentración desde las 8:00 de la mañana en la redoma de la Terminal de Transportes, trabajadores, sindicatos, sectores sociales y estudiantes del Sena marcharon por las principales vías de Cúcuta en apoyo al aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para 2026.

La movilización avanzó por la avenida Cero, ingresó al centro por la calle 10, realizó un pronunciamiento frente a la Cámara de Comercio y culminó en el parque La Victoria (Colón).

Según los organizadores, la jornada se desarrolló de manera pacífica y organizada.

Martín Cruz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Norte de Santander, señaló que la actividad hacía parte de una convocatoria nacional en defensa del decreto que fija el incremento salarial.

“Logramos sacarla adelante en la ciudad de Cúcuta con muy buena participación. Fueron más de siete cuadras de personas las que acompañaron la movilización”, afirmó.

El dirigente sindical explicó que uno de los puntos de la protesta fue expresar el rechazo a las demandas presentadas contra el Decreto 1469, entre ellas la interpuesta por Fenalco.

Asimismo, reiteró que el movimiento obrero se mantiene en la defensa del incremento del 23,7 %, argumentando que no debe haber regresividad en los derechos laborales.

Cruz indicó que ahora la expectativa está puesta en el pronunciamiento presidencial previsto para este 19 de febrero, cuando se daría a conocer un nuevo acto administrativo que reemplazaría el decreto actual, tras las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado frente a las medidas cautelares.

La movilización en Cúcuta se sumó a las jornadas desarrolladas en distintas ciudades del país, en medio del debate entre el sector empresarial y las centrales obreras sobre el alcance y sostenibilidad del aumento salarial para el próximo año.