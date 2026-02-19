Cúcuta adopta medidas especiales para contrarrestar comercialización de combustible ilegal

Pimpineros vuelven a ser protagonistas en las calles de Cúcuta. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

La Alcaldía de Cúcuta expidió el Decreto 0049 del 18 de febrero de 2026, mediante el cual se adoptan medidas especiales para contrarrestar la comercialización de combustibles ilegal y de contrabando.

La administración informó que la norma contempla operativos y sanciones contra quienes comercialicen, transporten o almacenen combustible sin demostrar su procedencia. Se anunciaron operativos conjuntos entre la Policía Nacional, la Fiscalía y Tránsito Municipal.

“Tal y como lo establece la ley, se realizarán operativos y sanciones a quien comercialice transporte y almacenes sin demostrar su procedencia”, indicó alcalde encargado, Misael Zambrano.

Y es que recordemos que en zona de frontera está resurgiendo el oficio de los pimpineros, en esta oportunidad no con combustible de contrabando, sino con combustible hurtado desde el departamento de Cesar, según lo informaron los mismos empresarios del gremio a Caracol Radio.

Aseguran que por ahora no hay control al robo que diariamente se realiza a la infraestructura de Ecopetrol en la zona limítrofe de Norte de Santander y el Cesar.

La repercusión más grave a esta situación la tiene el municipio de Cúcuta que pierde el ingreso por sobretasa que genera el combustible legal.