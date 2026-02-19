Rechazo en Cúcuta por atentado que dejó un policía muerto y otro herido

Atentado contra patrulla de la Policía en Cúcuta deja un muerto y dos heridos

Norte de Santander.

Profundo rechazo generó en Cúcuta el atentado armado contra una patrulla de la Policía Nacional en el Anillo Vial Oriental, que dejó como saldo un uniformado muerto y otro gravemente herido.

Lizbeth Díaz, vocera de la organización Damas Verde Oliva, expresó la tristeza e indignación que embarga a las familias policiales tras el crimen.

La líder señaló que el subintendente Luis Jesús Sarmiento fue asesinado un día después de haber compartido con su familia la celebración de los 15 años de su hija.

“Hoy esa familia está destrozada, sumida en el dolor por la pérdida del padre de su hogar y mi solidaridad también con el oficial que permence gravemente herido”, manifestó.

Díaz cuestionó que el ataque se haya registrado en una zona altamente transitada, cerca del Centro Comercial Jardín Plaza, un corredor que conecta a Cúcuta con municipios del área metropolitana como Villa del Rosario, Los Patios y Puerto Santander.

Según indicó, el atentado no solo puso en riesgo a los uniformados, sino también a civiles que a esa hora se movilizaban por el sector.

La vocera de Damas Verde Oliva advirtió que el Anillo Vial Oriental se ha convertido en un foco recurrente de hechos violentos, recordando que en meses anteriores se han presentado explosiones y ataques contra patrullas motorizadas.

Además, cuestionó que, pese a los anuncios del Gobierno Nacional sobre la recuperación del orden público en Norte de Santander, continúen registrándose atentados atribuidos a presuntos miembros del ELN.

“Si los mismos policías que están armados son atacados, ¿qué podemos esperar los ciudadanos? Hago un llamado urgente a militarizar el corredor vial y fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública para evitar nuevos hechos de sangre”, expresó Díaz.

La organización insistió en que la situación de seguridad en Cúcuta y su área metropolitana requiere acciones contundentes, al advertir que la ciudad no puede seguir “a merced de la delincuencia”, mientras las familias de los uniformados y la comunidad civil continúan expuestas a la violencia.