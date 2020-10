Conductor de Transmetro habría empujado a mujer discapacitada

Stephany Doria Caro, una mujer de 26 años que vive en condición de discapacidad, denunció a través de redes sociales la agresión de la que fue víctima el viernes anterior cuando se disponía a tomar la ruta alimentadora A3-2 del Transmetro en el barrio Tajamar, de Soledad.

La joven señala que salió como de costumbre de su casa en compañía de su esposo a esperar la ruta en un paradero improvisado que hay sobre la vía. Cuando el bus llegó, el conductor le abrió las puertas y activó la plataforma para que Stephany pudiera ingresar con su silla de ruedas.

“Le comenté que yo podía subir sin necesidad de esta (plataforma). El señor me dijo que no, que debía bajarlo y yo esperé, luego de unos minutos cambió de opinión y me dijo que ese procedimiento no podía hacerlo porque no había un andén adecuado para bajar la plataforma”, relata la joven.

La actitud del conductor, dice Stephany, cambió y le dijo que no podía llevarla así, a lo que ella, indignada, alegó con él e insistió en subirse como otras veces lo ha hecho en los alimentadores.

“Al ver la negativa del señor de bajarme la plataforma, pensé que lo mejor era subirme caminando como lo hago en muchas ocasiones cuando estos no cuentan con ascensor, pero para mi sorpresa, cuando intento subirme el señor aprieta sus 2 manos me empuja del bus. Gracias a mi Dios mi esposo estaba ahí abajo y me recibió en sus brazos, pero aún así llegó a golpearme fuertemente y recibí todo el peso de mi cuerpo sobre mi columna”, dijo.

Ante la situación de aparente discriminación, la empresa Transmetro, en un comunicado, señaló que inmediatamente conocieron el caso, “nos comunicamos con la usuaria para conocer la situación, procediendo a hacer la investigación de rigor”.

Además lamentó lo ocurrido y agregó que “reitera su compromiso con un servicio de calidad, incluyente y accesible, toda vez que el 39% de nuestra flota cuenta con ascensores que facilitan los desplazamientos de los ciudadanos con movilidad reducida”.