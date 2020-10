Viernes 16 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En Armenia el pico y placa se extenderá a toda la ciudad en horarios específicos, así quedó establecido por parte del alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, respondiendo a la solicitud del gremio de taxistas que manifestaban la afectación en la movilidad respecto a las obras que se realizan en varios puntos de la ciudad.

Es por esto que a partir del 1 de noviembre el nuevo pico y placa regirá de lunes a viernes desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. de 11:30 a.m. a 2:30 p.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. En el centro regirá como actualmente se ha establecido

El líder de los motociclistas en la ciudad, Gustavo Santos, señaló que es una medida que los afecta directamente y a la comunidad en general que se desplaza en su vehículo particular. Aseguró que es un negocio de la empresa de transporte público de la ciudad por eso no descarta una movilización rechazando la medida e interpondrán acción de tutela pues consideran que aumentarán los contagios.

Por su parte Juan Carlos García presidente de la asociación de transportadores del Quindío celebró la decisión y manifestó que se levantó el cese de actividades pero que permanecerá la asamblea permanente ya que se establecieron otros compromisos como el control a la informalidad, que esperan se den cumplimiento.

El mandatario fue enfático en afirmar que realizarán las campañas pedagógicas para socializar esta medida y a partir del 1 de noviembre iniciarían las sanciones correspondientes.

La presidente de Acodres Quindío, Rocío Acosta, señaló que es muy preocupante que se generen este tipo de medidas ya que desincentiva el uso del vehículo particular y generaría afectación al promover el uso del transporte público en medio de la pandemia.

También entiende el apoyo que debe tener el alcalde con todos los sectores de la economía y estarán pendientes que no se afecte al sector de los restaurantes.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Intolerancia generó accidente de tránsito en medio del paro que adelantaba el gremio de taxistas en Armenia

De acuerdo con el reporte del secretario de tránsito de la ciudad, Jairo Escandón, se realizaba la manifestación en inmediaciones del coliseo del café cuando un taxista que llevaba un pasajero fue detenido por los conductores manifestantes para obligarlo a que se uniera al paro, sin embargo este se negó y arrolló a uno de ellos el cual fue trasladado a un centro asistencial.

Juan Carlos García presidente de la asociación de transportadores del Quindío lamentó la situación que se generó y ratificó que en cada una de las movilizaciones que se realizan evitan este tipo de hechos, sin embargo, el mismo no empaña lo logrado con la administración municipal.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Policía de carreteras del Quindío se prepara para el recorrido que hará la minga indígena rumbo a Ibagué

El mayor Heiber Espinel comandante de la Policía de Tránsito del departamento, afirmó que adelantan los trabajos en articulación con las autoridades de Ibagué para evitar congestión vehicular por lo que realizarán el acompañamiento pertinente para que el recorrido se realicé sin contratiempos. El llamado a los conductores es a tener paciencia pues son muchos los vehículos que harán tránsito por la importante vía.

El mayor afirmó que si se toma la decisión de cerrar la vía se desviarán los vehículos por la vía hacia Manizales, alto de letras hasta llegar a mariquita.

En completa normalidad transcurrió la movilización de la Minga Indígena en Armenia

A las cinco de la tarde en la plaza de bolívar de la ciudad arribó la minga indígena la cual se movilizan en chivas y vehículos particulares, más de 4.000 indígenas hacen parte de la movilización y algunos de ellos no se unieron a los actos culturales en la capital quindiana sino que continuaron su recorrido para el municipio de Calarcá donde pasaron la noche y se espera en las primeras horas se desplacen rumbo a Ibagué.

Hermes Pete es el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca y fue claro en decir que la movilización ha sido pacífica y espera así continúe porque destacó que la situación se puede tornar compleja si se genera la presencia del ESMAD.

Además, señaló que la guardia indígena realiza la vigilancia y seguimiento para que no haya infiltración de grupos ilegales en la minga.

Se refirió a un video que circula en redes sociales donde una mujer al parecer integrante del ELN apoya la minga donde aseguró que la movilización es independiente y lo que busca es sentar la voz de protesta en contra de las masacres a líderes sociales e indígenas.

Ante los protocolos de bioseguridad muchos integrantes de la minga no cumplieron con las mismas y al respecto el líder manifestó que el tema de la pandemia es más temor que realidad por lo que para ellos es siguiente con la medicina ancestral.

Sobre el arribo de los indígenas a Calarcá, el secretario de gobierno Juan David Ospina manifestó que en un trabajo articulado coordina que los integrantes de los pueblos indígenas que llegaron al Coliseo del Sur en su macha hacia Bogotá, tengan una permanencia con todos los cuidados y controles biosanitarios por la pandemia del coronavirus y su estadía transcurra en completa normalidad.

Vale anotar que unos 120 vehículos y 70 chivas han parqueado en inmediaciones del coliseo del sur de la villa del cacique.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Mucha atención que la próxima semana el túnel de la línea tendrá dos cierres programados nocturnos por labores de mantenimiento

Los cierres se llevarán a cabo de la siguiente manera: • Desde las 10:00 p.m. del martes 20 de octubre hasta las 6:00 a. m. del miércoles 21. • Miércoles 21 de octubre la restricción regirá entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m. del jueves 22.

El director del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS Juan Esteban gil explicó que Estos cierres contemplados en el manual de operaciones, le permiten a la Entidad ejecutar y mantener una operación y tránsito óptimo al interior del proyecto. Los cierres son necesarios para mantener una operación segura para los usuarios

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Según el Instituto nacional de salud ayer se registraron 482 casos nuevos de Covid 19 en el Quindío una de las cifras más altas, ya son 6188 casos, de los cuales 4405 ya se han recuperado

Por su parte la secretaría de salud del departamento reporto 182 casos positivos para Covid-19 ya son 6799 casos confirmados y seis fallecidos

Primera jornada de muestras Covid en espacio público dejó 6 casos positivos

Las personas que resultaron positivas fueron 4 hombres y 2 mujeres, tres de ellos personas mayores de 65 años, dos habitantes del sur de Armenia y una en zona rural del Municipio de Montenegro. Estas recibieron toda la orientación médica necesaria y la obligación de aislamiento preventivo.



Durante la actividad también fueron revisados 40 establecimientos comerciales, encontrando en ellos un adecuado cumplimiento de normas de bioseguridad. Estas jornadas se seguirán realizando constantemente donde esperamos que la comunidad participe, pero, además, comprenda que el uso de los elementos y acciones de bioseguridad como tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social, son fundamentales para prevenir el virus.

A través del canal regional telecafé se cumplirá desde hoy y todo el fin de semana el concurso nacional de duetos hermanos Moncada, viernes y sábado semifinal y el domingo la gran final

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En noticias judiciales, la policía investiga móviles y autores del homicidio de Jhon Anderson Holguín Giraldo, de 27 años de edad, conocido como Satanás, que fue asesinado con arma de fuego la noche del miércoles en el barrio Cañas Gordas. Dos personas más de 18 y 23 años de edad resultaron lesionadas con arma blanca

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

El próximo martes 20 de octubre se llevará a cabo una jornada de atención cardiológica gratuita en Armenia

Precisamente la Fundación Pequeño Corazón que brinda ayuda a los niños y jóvenes de escasos recursos afectados por enfermedades congénitas del corazón en el Eje Cafetero, Tolima y norte del Valle del Cauca, realizará esta jornada en la ciudad.

Claudia Lorena Rodríguez es madre de una niña que sufría de cardiopatía y requería una cirugía pero por EPS fue muy difícil que le asignaran la intervención es por eso que a través de la fundación fue beneficiada con la cirugía y así se le brindó una mejor calidad de vida.

La liga de tenis de tenis de mesa del Quindío esta liderado una campaña para recolectar ayuda en efectivo o en elementos para este deporte, esto debido a que Mariana Guerrero practicante de este deporte y su familia vivieron un lamentable suceso el pasado fin de semana porque la casa que se incendió en Circasia era la de ellas y las llamas consumieron parte de su vivienda, se quemaron las medallas y trofeos que había logrado.

En deportes, a las 8 de la noche en el estadio Centenario de Armenia juega el Deportes Quindío frente a Cortúlua por la fecha 13 del torneo dimayor