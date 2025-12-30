Coches eléctricos ya están rodando por el centro histórico de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena de Indias, cumpliendo con las metas del Plan de Desarrollo ‘Cartagena, ciudad de Derechos 2022-2026’, del alcalde Dumek Turbay, puso en funcionamiento el sistema integrado de servicios turísticos o coches 100% eléctricos en el Centro Histórico, al presentar el primer lote de 24 carrozas y un carro taller de asistencia técnica, que sustituirán a los coches jalados por caballos que circulaban en el Centro Histórico.

Este logro es el inicio de una era de transformación en la movilidad turística de la ciudad, la cual integra tres componentes: turismo sostenible, movilidad con energías limpias y bienestar animal.

El histórico hito se oficializó en la emblemática Plaza de Los Coches, con los cartageneros y el mundo como testigos, luego de un conversatorio que contó con la presencia del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz; el ministro de Justicia, Andrés Idárraga; y Alejandro Riaño, uno de los precursores de la iniciativa. El espacio fue moderado por Juan Diego Perdomo, asesor Comunicaciones Alcaldía Mayor de Cartagena.

Cartagena, modelo internacional

Fue necesaria la expedición de la resolución No. 20243040046465 de 2024 y Anexo Técnico 79 del Ministerio de Transporte, previos estudios técnicos, que permitieron el diseño, construcción y ensamble de las carrozas, haciendo parte de un tipo de vehículo apto para la circulación en Colombia.

Cartagena se convierte en la pionera en el mundo en implementar un sistema completo de carrozas 100% eléctricas, haciendo al destino más competitivo al usar energía solar para abastecer la estación que cargará las baterías de los coches; al no generar emisiones de gas para funcionar; al sustituir 120 equinos, apostando por su cuidado y bienestar; al ser un producto innovador y pionero en este tipo de transporte turístico sostenible, y al integrar comunicaciones, monitoreo y digitalización para un servicio eficiente y seguro.

“Esta es una deuda histórica en Cartagena. Hace muchos años que tanto locales como visitantes rechazan el maltrato animal que deriva del uso de caballos en coches turísticos. Vivimos en una ciudad con un clima altamente cálido, donde el pavimento les quemaba los lomos cuando se caen del cansancio, tras arduas jornadas de trabajo”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y destacó: “Los tiempos cambian y gracias a Dios que las sociedades avanzan en cuanto a modernidad, conciencia ambiental, protección animal y sostenibilidad. Muchos ciudadanos exigían la transición hace años; los turistas expresaban su desprecio en redes sociales; muchos ciudadanos expresaban su arrepentimiento porque alguna vez se montaron en carruajes con equinos y hay mucha legalidad que exige a los gobiernos locales y regionales a adelantar procesos de sustitución de vehículos de Tracción Animal”.

Por ello, el alcalde Dumek Turbay resaltó: “Sin duda alguna, estamos marcando un antes y un después en la movilidad turística y sostenible de la ciudad, en aras de preservar los derechos de los animales”.

Detalles de las carrozas

El anexo técnico de las carrozas estipula que funcionarán con energía solar, mediante un sistema eléctrico. Cada carroza mide 1548 mm de ancho, 4 m de largo y 2 metros de alto (incluida la carpa). La capacidad es de 6 personas: 4 pasajeros, el conductor y un guía turístico.

Así mismo, la carroza tiene los siguientes detalles:

- Asientos ergonómicos

- Peldaños o estribos retráctiles

- Tablero digital para comandos

- Carrocería anticorrosiva

- Sistema de iluminación completo: luces delanteras, traseras, de freno, reversa, estacionarias y direccionales, así como faroles

- Sistema de sonido

- Carpa plegable

Además, los vehículos contarán con un sistema de monitoreo satelital (GPS), batería intercambiable, modalidad Eco-Smarth Movility (silencioso y libre de emisiones).

Operación de coches en el Centro Histórico

La operación de los coches eléctricos se realizará, en una primera fase, como un piloto gratuito.

Posteriormente, se implementará un Sistema de Venta Electrónica - POS - que permitirá el pago por tarjeta o en efectivo, generando una factura de acuerdo a la ruta elegida por el usuario: circular, punto A a punto B o por tiempo. Las tarifas se establecerán y comunicarán oportunamente para hacer un uso informado del servicio.

“Este es un proyecto único en el mundo, pues aunque en otros países hay coches eléctricos, nunca he visto uno así de integral y ambicioso; más cuando se han sorteado tantos obstáculos, controversias y demás con voluntad política y decisión social por los animales. Por eso, estoy seguro, este proceso será un referente continental y mundial”, indicó Turbay.

Y subrayó: “Este es un paso muy importante para Cartagena. Con los coches eléctricos avanzamos hacia una ciudad más moderna, sostenible y humana. Detrás de este proyecto hay un compromiso enorme con el bienestar animal y, sobre todo, con la dignificación de quienes durante tantos años han trabajado en este oficio tan representativo de nuestra ciudad”.

Por último, el alcalde manifestó: “Con esto gana Cartagena. Gana una ciudad que siempre ha sido presumida por su turismo, por su gente, por su cultura, por el ambiente que se vive en cada rincón. Este cambio representa un hecho importante y único, que demuestra que Cartagena se está transformando con propósito y respeto por sus tradiciones”.

Bienestar animal

El Distrito de Cartagena de Indias asumirá la adquisición de los equinos, garantizando su protección y desvinculación de actividades que puedan afectar su bienestar. Posteriormente, los animales serán incorporados a un programa de adopción responsable, orientado a asegurar condiciones adecuadas de cuidado y una tenencia digna.