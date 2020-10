Hinchas del Cúcuta Deportivo lamentan actual situación de jugadores

Una tristeza profunda embarga a todos los hinchas del Cúcuta Deportivo, ante la grave situación financiera y administrativa por la que atraviesa desde hace varios meses y que podría finalizar con una liquidación del equipo.

El punto crítico se presentó el pasado fin de semana cuando un jugador insignia del equipo y después de finalizar el partido en donde perdieron 3 a cero con el Deportes Tolima, dio a conocer los problemas que tienen para el pago de sus sueldos, hospedaje y estar alejados de sus familias en Cúcuta por no contar con el Estadio General Santander.

Javier Labrador quien es empresario de la ciudad, pero también uno de los hinchas más fieles conocido como El Púlpito, le dijo a Caracol Radio que el dolor de los jugadores también se ve reflejado en las personas que han acompañado al equipo en las buenas y en las malas.

"Es bastante triste porque uno que apoya al Cúcuta deportivo en toda ocasión, es una institución grande que se dio a conocer ante el mundo en la Copa Libertadores, como hincha duele porque nosotros tenemos un tremendo estadio, una de las mejores hinchadas del país y no es justo que el equipo esté en otra ciudad y abandonado, pedimos que no hayan espacios de odio en el corazón y que lleguen a un acuerdo para que el equipo regresé porque no hay como estar en casa, los jugadores tienen que estar es al lado de su familia y ellos van a estar concentrados totalmente, qué Cadena se ponga la mano en el corazón y reaccioné, y que sepa si está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal, porque un dirigente tiene que llegar abrir puertas en una institución", decía.

El 11 de noviembre es la próxima audiencia ante la Superintendencia de Sociedades, el máximo accionista del equipo y propietario José Augusto Cadena debe demostrar los pagos y evitar así la liquidación del equipo de la ciudad.