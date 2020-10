Millonarias deudas de las EPS con hospital de El Zulia

Alarma en el municipio de El Zulia del área metropolitana de Cúcuta por la posibilidad de suspender los servicios de atención ante las millonarias deudas de las EPS con el hospital Juan Luis Londoño.

Desde las directivas de la entidad se ha manifestado esta preocupación por la consecución de los recursos para el sostenimiento del centro asistencial.

Por su parte el personero municipal de El Zulia, Said Gerardo Murillo, sostuvo a Caracol Radio, “Las EPS no han cancelado, no cumplen los acuerdos de pago, generando esta situación”.

El Ministerio Público inició un proceso de acompañamiento para evitar el colapso en el proceso de atención a la comunidad del municipio y ante el aumento de los casos de COVID-19 en el área metropolitana de Cúcuta.

“Estamos oficiando a las EPS y al hospital le estamos ayudando para el tema de los recobros para poder que se oxigene el hospital, recordemos que somos un municipio de paso”, añadió el personero municipal.