Extienden plazo para redimir ayudas humanitarias en Cartagena

Hasta el próximo martes 24 de octubre, estará habilitado en los almacenes Éxito, Éxito Express y Carulla, la redención del bono virtual de ayuda humanitaria que entrega el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD, a través de la Alcaldía de Cartagena.

La meta es entregar 50.000 ayudas humanitarias, el proceso inició desde el pasado mes de septiembre, y cuyos beneficiarios fueron seleccionados por perfiles epidemiológicos de COVID-19 y residentes de barrios de alto impacto de la enfermedad que no reciben ninguna ayuda nacional o distrital. Hasta la fecha, más de 23.000 cartageneros han redimido su ayuda en los almacenes.

Fernando Abello Rubiano, director de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD), explicó que los ciudadanos que ya redimieron su ayuda no pueden hacerlo una segunda vez. “El hecho que la cédula siga apareciendo como beneficiada no quiere decir que seguirán redimiendo la ayuda. Es una sola base de datos y continuarán apareciendo. El llamado es a quienes salen beneficiados, pero no se han acercado a los almacenes”, explicó.

Los ciudadanos pueden consultarse en el link https://ayudashumanitarias.cartagena.gov.co, y a través de los canales habilitados por la OAGRD, como el Call Center 641 1370 y mensajes de Whatsapp, a los números 317 5020 440 y 317 5030 465. Estas consultas fuera de la página web están habilitadas solo en horario de oficina y no tienen ningún costo.

La OAGRD también recordó que en los almacenes Éxito Cartagena y Éxito Castellana hay un delegado de la Oficina, los 7 días de la semana, en el horario de 8.0 a.m a 1:00 p. m., para ayudar a la redención de la ayuda humanitaria en casos especiales como: fallecidos beneficiados, personas con movilidad reducida o imposibilitadas para salir de casa, menores de edad beneficiados, inconsistencia en lo documentación o Adultos Mayores.