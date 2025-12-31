Policía halló 800 kilos de marihuana dentro de un vehículo tipo turbo en Guamo, Tolima

Tolima

En vísperas de Año Nuevo, la Policía Nacional logró la incautación de un cargamento de 800 kilos de marihuana en medio de un puesto de control y registro ubicado en la variante del municipio del Guamo, Tolima.

A la altura del kilómetro 03+900 de la variante del Guamo, sector Rincón Santo, los uniformados realizaron la inspección a un vehículo tipo turbo que cubría la ruta La Plata (Huila) – El Espinal (Tolima). Es decir, se encontraba a escasos minutos de llegar a su destino final.

“Durante la inspección al automotor, y gracias a la pericia de los policías, fueron hallados en su interior 240 paquetes de diferentes tamaños y colores que contenían una sustancia vegetal verde prensada con características similares a la marihuana”, explicó la teniente coronel Diana Liner Rojas, comandante del Departamento de Policía Tolima (e).

Tras la verificación del contenido de los paquetes, las autoridades determinaron que el cargamento tenía un valor aproximado en el mercado ilegal de $239.250.000.

Además, fue capturado el conductor del vehículo tipo turbo, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización, al igual que la sustancia y los elementos incautados. Su situación jurídica quedará en manos de un juez con funciones de control de garantías.

“Este resultado operativo se enmarca en la ofensiva permanente contra el narcotráfico, reafirmando el compromiso institucional de la Policía Nacional con la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento”, resaltó la oficial.