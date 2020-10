En Cartagena, juez revoca retractación de Jacqueline Perea

Tras una decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, fue revocado en segunda instancia un fallo que ordenaba a la abogada Jacqueline Perea, retractarse por presuntamente vulnerar el derecho a la honra y el buen nombre de Didier Torres, Director de Apoyo Logístico en la Alcaldía de Cartagena.

En el acto administrativo, el togado Javier Caballero Amador, deja sin efectos una decisión del Juzgado Sexto de Pequeñas Causas, donde inicialmente la exfuncionaria debía pronunciarse.

“Déjeme decirle señor Didier, que hoy el juzgado dice que no, que yo no he violentado su honra y su buen nombre, y que lo que vengo ejerciendo está dentro de la libre expresión y en el desarrollo de las veedurías constitucionalmente reconocidas en Colombia, y que mi ejercicio viene siendo de cuido al erario”, indicó Perea.

La exfuncionaria sostuvo que el alcalde es quien debería retractarse, por decir que ella se encontraba en desacato.