Finalizan pagos del cuarto ciclo de los incentivos en Familias en Acción

Esta semana concluyen los pagos del cuarto ciclo de Familias en Acción, y avanza la cuarta entrega de la devolución del IVA y la quinta y sexta entrega de ingreso solidario.

En cuanto a los pagos del cuarto ciclo de Familias en Acción, se está finalizando el proceso de entrega de incentivos que inició el 3 de septiembre a más de 45 mil familias cartageneras que recibieron $145.000 en incentivo extraordinario de Presidencia, como apoyo a la pandemia COVID-19 y los incentivos de salud y educación correspondientes a los meses de abril y mayo, lo que equivale a más de 4.000 millones de pesos.

El programa Familias en Acción hace invitación a los titulares que reciben sus incentivos por giro, pero que a la fecha no los han retirado, a que se acerquen a cobrar a los puntos Efecty, ya que el proceso de pago finaliza el lunes 12 de octubre. Se recuerda que los bancarizados cobran por Daviplata.

En cuanto a la devolución del IVA, los pagos de la cuarta entrega beneficiaron a 7.725 cartageneros. Los pagos se generaron en dos modalidades: bancarizados, que empezaron el 23 de septiembre y concluyen el 13 de octubre; y los pagos por giros en Efecty, que iniciaron el 1 de octubre y concluyen el 22 de octubre.

La devolución del IVA entrega un total de $75.000 cada dos meses por familia. Los pagos se hicieron de acuerdo al último dígito de las cédulas teniendo como guía un cronograma que incluyó dispersión cada tres días. Los recursos destinados para los beneficiarios bancarizados fueron $462 millones y para los que recibieron giros fueron de $180 millones, aproximadamente.

Las personas que no cobren los cuatro incentivos acumulados serán retiradas del programa Devolución del IVA. Esta decisión se toma por estar en condiciones de pandemia, ya que en situaciones normales si una persona no retira tres periodos consecutivos, sale de inmediato del programa. En el programa Devolución del IVA no existe proceso de suspensión y luego reactivación, sino que se retira de manera automática y definitiva una persona que no cobre su incentivo, por ello se hace un llamado para que todos los que tienen pagos de devolución del IVA hagan efectivos sus cobros.

El Departamento para la Prosperidad Social, DPS, informó que en la presente vigencia se programaron 5 pagos de devolución del IVA, estamos en el cuarto pago, el último será en noviembre. Para los pagos del 2021 todos los beneficiarios son diferentes a los que se tomaron este año. Para mayor información de su fecha y canal de pago por devolución del IVA, puede consultar a https://daviplata-familias-bot.mybluemix.net/

En cuanto a los pagos en Ingreso Solidario correspondientes a los giros 5 y 6, se extenderán todo el mes de octubre para los bancarizados en 18 entidades financieras y para los no bancarizados a través de Supergiros.

El Programa Ingreso Solidario es un apoyo económico del Gobierno Nacional a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica, cuyo fin es mitigar en esa población los impactos derivados de la emergencia causada por el COVID-19. El programa busca apoyar a 3 millones de hogares y familias en condición de pobreza y vulnerabilidad que no son beneficiarios de otros programas sociales como, Familias o Jóvenes en Acción, o de la compensación del impuesto sobre las ventas del IVA, en toda Colombia.

Para mayor información acerca del programa Ingreso Solidario pueden llamar a la línea 018000951100, la cual es gratuita y pertenece al DPS. Recuerde que para saber si es beneficiario del programa Ingreso Solidario debe realizar la consulta en la plataforma oficial de Prosperidad Social: ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co

Y, en Cartagena para preguntar por su pago de Ingreso Solidario en caso de haber resultado beneficiario, pero no está recibiendo el dinero, puede escribir un mensaje al correo: ingresosolidario@cartagena.gov.co, en el que recibirá respuesta de los asesores.