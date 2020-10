Nuevo proceso para elección de personero en Cúcuta

Con una decisión controvertida frente a la elección del personero de Cúcuta comenzó el periodo ordinario de la corporación, declarando desierto el proceso de elección que se llevaba a cabo.

La mesa directiva del concejo encabezada por Nelson Ovalles, señaló que esta determinación se dio con el respaldo de la plenaria para convocar un nuevo proceso, argumentando que no se logró conformar la lista de elegibles.

la corporación señala que Manuel José Salazar, no alcanzó el acumulado del 80% del puntaje, por lo cual no es posible su elección, además el plenario anuncio que el artículo 69 del decreto único reglamentario 1083 de 2015 señala que, si no se logra el puntaje, el aspirante no podrá seguir adelante.

Lea además:No aparecen los dueños de los registros de 14 mil vehículos venezolanos

Ahora el presidente de la corporación Nelson Ovales, indicó que se comenzará con el nuevo proceso ydará trámite para la nueva convocatoria, además de definir qué entidad o Universidad del país acompañará el nuevo concurso.

Ahora se espera conocer si en las próximas horas se inicien acciones legales por el procedimiento de la corporación, la cual se espera dé a conocer el nuevo personero antes de finalizar el presente año.