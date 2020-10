Deudas de EPS, el principal problema de clínicas y hospitales en Medellín

Mario Fernando Córdoba, gerente del Hospital General de Medellín y Marta Cecilia Ramírez, directora de la IPS Universitaria, en diálogo con Caracol Radio, entregaron un balance sobre la situación financiera y la atención de la pandemia en ambas instituciones de salud.

Los dos funcionarios coincidieron en que los servicios de urgencias estarían experimentando una saturación, a raíz de patologías diferentes al COVID-19, que se acumularon tras la cancelación de distintos procedimientos durante los meses más críticos de la pandemia, sumado a otros sucesos:

• Metrosalud desmiente una reestructuración y masacre laboral

“Creemos que la causa puede estar en las libertades que se han dado en los últimos días, ya hay mucho personal en la calle, nosotros estamos recibiendo mucho politraumatizado, mucho trauma por accidente de tránsito, por lesiones personales, igualmente las patologías que siempre atendió el hospital”, explicó Mario Fernando Córdoba, gerente del HGM.

• Con marcas de las autodefensas amanecieron varios municipios de Antioquia

Por su parte, Marta Cecilia Ramírez, directora de la IPS Universitaria, indicó que en esa institución de salud están atendiendo en UCI más pacientes no COVID, que COVID:

“Nuestras camas están ocupadas hoy en un 65% por pacientes no COVID y el 35% por pacientes COVID, pero estamos atendiendo a todos los pacientes y la novedad también es el colapso de las urgencias, hemos tenido mucha afluencia. Los pacientes dejaron de consultar, unos por miedo, otros porque las EPS les negaron la continuidad en la atención por la restricción, entonces nos están llegando con sus patologías crónicas más complicadas”, aseguró.

• Entregan informe que compromete a la IV Brigada en falsos positivos

Por otra parte, indicaron que las EPS morosas continúan siendo uno de los grandes problemas para estas entidades, cuya cartera se sigue acumulando. Además, consideran que los recursos anunciados y, en un porcentaje, entregados por Gobierno Nacional, son insuficientes para su sostenimiento.

“Seguimos teniendo grandes carteras hoy, nuestro hospital tiene una cartera importantísima con Savia Salud que, en última instancia es nuestro mayor facturador, el 70% de nuestros ingresos dependen de la atención que hacemos de Savia; y la cartera, a pesar de los pagos que se han hecho, sigue siendo importante”, añadió el gerente del HGM.

• ¿Qué se discutirá en las sesiones ordinarias en el Concejo de Medellín?

La situación no es diferente en la IPS Universitaria que, incluso antes de la pandemia, evidenció dificultades económicas para solventar los salarios de gran parte del personal médico:

“Las EPS no pagan a tiempo, no alcanzan a cubrir si quiera la operación corriente, mucho menos a desatrasar la cartera y el dinero del Punto Final se estancó, no se mueve, el del régimen contributivo y el tema de liquidez para la IPS Universitaria es muy crítico”, dijo Marta Ramírez.