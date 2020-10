Controles biosanitarios en barrios de Cúcuta anuncian las autoridades

Ante las cifras de COVID-19 en Cúcuta las autoridades hicieron un llamado de atención a la comunidad por la desobediencia en sectores residenciales con el incumplimiento en los protocolos establecidos en el marco del aislamiento selectivo determinado por el Gobierno Nacional.

Sergio Maldonado, Secretario de Desarrollo de Cúcuta, dijo a Caracol Radio, “Sabemos que en las comunas 6,7,8 y 9 se vienen presentando problemas con la comunidad que no acata las normas de bioseguridad y el autocuidado”

El funcionario añadió,” El mensaje es que la reactivación económica no se da, no se hace sostenible si la comunidad no entiende que ellos hacen parte de esa reactivación”.

El llamado también es al comercio en estas zonas para que tengan activos permanentes los protocolos de Bioseguridad.