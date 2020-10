Pico y placa en Bogotá: ¿habrá cambios para octubre?

A partir del 6 de octubre se retomarán las multas económicas a los vehículos que infrinjan la medida y no estén cobijados dentro de las excepciones estipuladas por la administración distrital de Bogotá.

El comparendo será de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (S.M.D.L.V) que equivalen a 438.000 pesos. Tenga presente que el horario es de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.; los sábados y domingos no hay pico y placa.

Durante octubre, los días impares habrá pico y placa para los vehículos terminados en 1,3,5,7 y 9 y los días pares serán los automóviles terminados en 2,4,6,8 y 0.

Una de las novedades que trae la reactivación de la medida es la excepción de carros que transporten a 3 o más personas, para poder acceder a este beneficio consulte la página oficial de la Secretaría de Movilidad.

Otro grupo de personas que entra en las excepciones al pico y placa es el personal de salud, los conductores de vehículos híbridos, motocicletas, carrozas fúnebres, vehículos de emergencia y que transporte gente en condición de discapacidad, transporte escolar, vehículos de enseñanza y quienes paguen el “Pico y Placa Solidario”.

En octubre también comenzará la restricción vehicular en otras partes del país como Bucaramanga y Popayán.