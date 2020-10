En Armenia no están de acuerdo con la alternancia en medio del COVID-19

Caracol Radio consultó a rectores, estudiantes y padres de familia de la ciudad para conocer la percepción en cuanto a la posibilidad del regreso a clases bajo el modelo de alternancia.

En primer lugar el rector de la institución educativa Inem, César Willy Naranjo, quien manifestó que se realizó una encuesta con padres de familia que reveló que el 90% se encuentra en desacuerdo con el retorno a las aulas. Agregó que aunque se cuenta con la infraestructura para iniciar el proceso respetan las opiniones de los padres de familia.



El rector del colegio Jesús María Ocampo, Álvaro Lozano, aseguró que la emergencia sanitaria ha visibilizado las problemáticas de las instituciones públicas. Añadió que en cuanto a la infraestructura para un eventual retorno necesita adecuaciones que permitan cumplir con los protocolos de bioseguridad por lo que ahora no se cuentan con las condiciones para implementar el modelo y seguirán en la virtualidad.

En contexto: MinEducación: Todo el 2021 tenemos que trabajar con alternancia educativa



El Rector del colegio Normal Superior del Quindío, Luis Antonio Cobaleda, señaló que actualmente se realizan obras en las instalaciones de la institución por lo que se descarta el regreso a clases para este año por lo que fue enfático en afirmar que continuarán en la virtualidad.



La personera estudiantil del colegio Inem, Jenifer Caviedes, no es el momento de regresar a las aulas puesto que la situación de contagios es crítica en la ciudad, además que considera no se cuentan con las garantías de protección para los estudiantes.



Los padres de familia consultados por Caracol Radio indicaron que las condiciones no están dadas para que los niños regresen a clases presenciales. También manifestaron que el incremento de casos es evidente por lo que es fundamental el cuidado para evitar contagios.

Le puede interesar: En el Quindío evalúan alternancia con actividades lúdicas y recreativas

Vale resaltar que desde la secretaría de educación de Armenia han informado que continuarán con la virtualidad en lo que resta del calendario académico, sin embargo, señalaron que si algún colegio está en capacidad de implementar alternancia lo puede solicitar. En cuanto al Quindío aseguraron que analizan el pilotaje de alternancia.