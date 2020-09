Denuncian irregularidades en firma de millonarios contratos en Corferias

Carolina Arbeláez concejal del partido Cambio Radical aseguró por sus redes sociales que la alcaldia de Bogotá siguió firmando millonarios contratos en Corferias un mes antes de su desmonte, lo que ocasionó como ella lo indica, varias irregularidades econcomicas

"Hemos evidenciado más de 1700 millones de pesos en contratos del último mes antes del cierre de este hospital transitorio, preocupa las posibles Irregularidades de estos contratos más de seiscientos once millones de pesos destinados para la ampliación de la red oxigeno a 594 tomas cuando esta inicialmente, se había hecho por 116 millones a 3 meses, también en la ampliación por 210 millones de pesos 50 camas a este hospital que ha sido cuestionado por estar sub utilizado", dijo.

Respecto a esto por parte de la Secretaria de salud Alejandro Gómez su secretario respondió.

"De los 200 mil millones ya liberamos 180 mil o sea 90% de los recursos ya lo recuperamos y dijimos, como no se usaron vamos a utilizarlo en otra cosa en el Distrito, no obstante, quedan 20 mil que es mucho dinero. Esos 20 mil los está ejecutando la Subred de Centro oriente no la secretaria de salud. A nosotros como secretaria nos corresponde evaluar y liquidar ese contrato, todos y cada unos de los gastos que se hayan hecho en el centro transitorio de Corferias tendrá que ser justificados", recalcó.