Andrés Andrade: “La consigna es que la historia del Deportivo Cali no se vaya a manchar”

Andrés Andrade habló en El Alargue de Caracol Radio sobre la lucha que sostiene el Deportivo Cali por no descender a la segunda división del fútbol colombiano. De momento, el cuadro vallecaucano se mantiene fuera de zona roja con un promedio de 1.08, aunque debe seguir sumando para mantenerse alejado de Jaguares y Patriotas, cuyos promedios son de 1.02 y 0.76 respectivamente.

Así las cosas, el ‘Rifle’, como se lo apoda, apuntó que el trabajo que viene adelantando el entrenador Hernán Torres ha sido crucial, especialmente en materia ofensiva, y con ello se facilita la posibilidad de sacar resultados positivos en el torneo local, algo que es crucial pensando en la salvación.

“En esta situación que está viviendo el Deportivo Cali, tanto los jugadores como la hinchada, directivos y directores técnicos tenemos que jalar para el mismo lado. Sabemos que el Cali tiene una de las hinchadas que más acompaña, de las que más llena el estadio, y eso queremos tenerlo a favor de nosotros en cuanto a la presión”, sentenció.

Finalmente, el mediocampista de 35 años reconoció que todo el tema de la lesión se superó por completo y en dicho sentido la reciente pretemporada le permitió fortalecerse, no solo física, sino también mentalmente.

Sumar es el principal objetivo en este semestre

Resultados positivos para agarrar confianza

“Lo importante aquí para nosotros pasa por poder conseguir resultados para agarrar esa confianza que el grupo necesita, esa confianza de saber que las cosas están saliendo bien y poder desbordar todo el talento que tenemos. Partido a partido estamos haciéndonos más compacto, más sólidos en cuanto a la idea del profe y eso es muy importante”.

Salvar la categoría y soñar con el título

“Nosotros pensamos es en cosas grandes, pero vamos paso a paso. Gracias a Dios tenemos jugadores de mucha experiencia, de mucho bagaje en el fútbol y sabemos que el torneo colombiano se juega partido a partido. Lo primero, y lo más importante ahorita, es sumar puntos, tratar de estar en los primeros lugares, tratar de estar siempre entre los ocho y clasificar. Yo creo que calificando a los 8, sacamos adelante lo que todo mundo está más expectante, que es la tabla del descenso. Estamos primero en calificar a los 8, ya después con los jugadores que tenemos vamos a ser muy importantes y podemos pelear cosas muy grandes. Creo que se han reforzado muy bien los otros equipos y eso es bueno para el fútbol colombiano, que regresen jugadores de talla internacional y pongan al torneo muy competitivo. El Deportivo Cali, a través de que pasen los partidos y consigamos resultados, va a entrar en esa confianza, en esa conexión de equipo. Vamos a seguir mejorando y vamos a pelear por el título”.

El descenso no es una opción

“Esa es la consigna que tenemos todos, que la historia del Deportivo Cali no se vaya a manchar. Creemos y confiamos en que el grupo de compañeros, la familia que formamos junto al cuerpo técnico y todo el staff vamos a sacar adelante el barco”.

El Cali es una familia unida

Importancia del entrenador Hernán Torres

“Todo mundo conoce el profe Hernán (Torres), cuál es su idea de fútbol. Él es un técnico al que le gusta a la solidez defensiva, le gusta trabajar mucho con las defensas, mantener un orden táctico, tener unos bloques muy cortos y angostos. Eso es lo que más le gusta. Ya en la parte de adelante, nos da mucha libertad a los ofensivos, quiere que no perdamos la pelota, que nos hagamos importantes en la tenencia y en la posición del balón. Con los jugadores que tenemos de la mitad de la cancha para adelante, incluyendo a los volantes de marca y mixtos que tenemos, debemos no perder el balón y crear cada vez más jugadas de gol”.

Recuperado de la lesión

“Gracias a Dios, yo me siento muy bien. Después de la lesión tuve un tiempo largo sin poder jugar, sin poder competir a nivel. La pretemporada, que fue larga, me ayudó mucho. Tuvimos muchos partidos de pretemporada que fueron importantes y nosotros lo tomamos para prepararnos y estar bien. La idea es retomar esa confianza que uno pierde cuando son lesiones de esta magnitud. Espero poder estar al 100% todo el torneo, no solamente al comienzo. Sabemos que esto no es de como se comienza, sino como se termina”.