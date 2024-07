700 Millones de pesos cuesta la intervención en fachada y techo del Centro de Convenciones

ARMENIA

Más de 70.000 personas han visitado el Centro Metropolitano de Convenciones de Armenia en lo que va del 2024, lo que lo convierte en el centro de eventos más importantes del Quindío, por eso la importancia del mantenimiento del lugar para que esté en óptimas condiciones.

Javier López Director Operativo Logístico del Centro de Convenciones en diálogo con Caracol Radio manifestó que, con respecto a varias denuncias por deterioro en baterías sanitarias, humedades, escombros en los parqueaderos, fachada, goteras y demás están trabajando en mejorar las instalaciones.

El director explicó que están haciendo mantenimiento constante a las baterías sanitarias que están en un 95% habilitadas, han recuperado más de 15 parqueaderos que eran utilizados como bodega, han hecho mantenimiento al salón barranquero y otros espacios, además de la iluminación y general a todo el lugar.

Con respecto al techo y la fachada manifestó que esa intervención requiere una inversión de 700 millones de pesos pero que hay compromiso del gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis de adelantar el proceso en su administración.

Fachada y cubierta del Centro de Convenciones

El tema de la fachada es un tema álgido, yo creo que según el análisis que hemos hecho de cubierta y fachada es una inversión, es una es una inversión macro porque eso vale más de 700 millones de pesos, nosotros en el mantenimiento contamos mucho con los recursos de secretaría privada que es la que rige la dirección logística operativa que es la que yo represento me colabora mucho infraestructura la Secretaría de Infraestructura el ingeniero Rubén Darío Castillo ha sido mi mano derecha en realidad y a quién le quiero dar públicamente el agradecimiento a él y al equipo a él le al equipo porque yo siempre pues mantiene pendientes de enviarme el eléctrico de enviarme a la persona de mantenimiento que se necesita para un daño de una fontanería como bien lo decíamos con respecto a este orinal y se han hecho, se han hecho obras de refracción importantes. Yo creo que el señor gobernador tiene en su en su plan ese tema de la fachada y de la cubierta”

Añadió que “yo encontré 21 goteras en el techo del Centro de Convenciones, en este momento tengo dos tengo, dos que la he tapado, pero ellas no han querido taparse, pero estamos haciendo, estamos haciendo el mejor esfuerzo es mejor esfuerzo porque el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones del departamento del Quindío es nuestra cara no solo ante Colombia sino ante el mundo.