“Tengo miedo porque sé que poderosos me quieren silenciar”: Olmedo López pide protección

En la mañana de este miércoles 24 de julio, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo implicado y principal testigo en los hechos de corrupción al interior de la entidad, reveló un video en el que nuevamente suplica a la Fiscalía General de la Nación, protección para él y su familia.

“Quiero contarle al país que tengo miedo. Tengo miedo porque sé que poderosos me quieren silenciar. Poderosos que le temen a que se conozca la verdad. La verdad que decidimos contar”, dijo.

Al mismo tiempo, López hizo un llamado urgente a las autoridades para que le brinden las garantías de seguridad para seguir contando “la verdad” al país.

“Le pido a la Fiscalía General de la Nación, a la justicia, que brinden garantías, protección y seguridad para mí y mi familia, para seguir contando la verdad que le he contando a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía le he entregado más de 300 folios. Hoy doy gracias a Dios porque me ha permitido llegar vivo a este momento”, sostuvo López.

Este nuevo llamado del ex director de la UNGRD, se conoce a un día de la audiencia de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento en su contra, en contra de Sneyder Pinilla y del contratista, Luis Eduardo López, por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación en favor propio, falsedad ideológica en documento público y privado. (Según las conductas de cada uno)