Abren plataforma para recibir novedades en Familias en Acción en Cartagena

El proceso para recibir las novedades tipo 1 en Familias en Acción en Cartagena volvió a abrir la oportunidad para que aquellas personas que deben reportar modificación de situaciones concretas que afectan a los miembros de las familias vinculadas al programa.

Las recepciones de las novedades se siguen dando de forma virtual a través de correos electrónicos, en tanto se mantienen las medidas de prevención de contagio por COVID-19 decretadas por el Gobierno Nacional.

Edgar Arrieta Caraballo, enlace Distrital de Familias en Acción explicó que aquellos núcleos familiares que no estén al día en los documentos e información de sus beneficiarios, o se encuentren en calidad de suspendidos, no podrán hacer la inclusión de nuevos miembros, ni tampoco podrán realizar cambios de priorización y retiro de beneficiarios.

Las novedades tipo 1 que se están recibiendo en esta etapa operativa de acuerdo a las instrucciones entregadas por el Departamento para la Prosperidad Social, DPS son: actualización de datos generales, celular, dirección de residencia, etc. (no se requiere enviar documentos); actualización de documentos de identidad (se envía documento de acuerdo a la edad del niño); corrección de datos en documentos de identidad como nombres, fechas de nacimiento, etc.; retiro y entrada de beneficiario; cambio de titular por padre o madre biológico o no biológico; traslado de municipio; cambio de grupo poblacional y cambio de priorización en educación.

Familias en Acción es el programa de Prosperidad Social que entrega a todas aquellas familias pobres (y pobres extremas), que tengan niños y adolescentes de cero a 18 años, un incentivo económico condicionado que complementa sus ingresos para la formación de capital humano, la generación de movilidad social, el acceso a programas de educación media y superior, como estrategia de superación de la pobreza y prevención de embarazos en adolescentes.

En Cartagena hay más de 70 mil familias inscritas, pero solo cerca de 40 mil están activas y recibiendo el incentivo.

Las personas interesadas en realizar una novedad tipo 1 pueden enviar un mensaje a uno de los correos electrónicos de familias en acción en los puntos de atención virtual:

faudevictima@cartagena.gov.co

fablasdelezo@cartagena.gov.co

fachiquinquira@cartagena.gov.co

fapozon@cartagena.gov.co

faciudadela2000@cartagena.gov.co

fasanfrancisco@cartagena.gov.co