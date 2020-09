Centros recreacionales La Rochela y Santágueda abren sus puertas

Desde este fin de semana, los centros recreacionales La Rochela y Santágueda abrirán sus puertas al público después de recibir el aval de la Territorial de Salud de Caldas y la Alcaldía de Palestina.

El gerente de servicios sociales de Confa, Alejandro Quiñones, explicó que quienes quieran ingresar deberán hacer su reserva con anterioridad con el fin de controlar las aglomeraciones y cumplir con el aforo permitido. Estarán habilitadas las piscinas, el servicio de restaurantes, cafeterías y los sitios de alojamiento.

“Esto va a ir nuevamente vitalizando los espacios de descanso familiar y ayudando a que las familias balanceen las cargas de estrés y de tensión que hemos estado viviendo por la crisis sanitaria” manifestó Quiñones.

El gerente también indica que hace pocos días se reabrió el Centro Recreacional El Bosque en Pensilvania donde se implementaron estrictos protocolos de bioseguridad y el Centro de Preparación Física de Confa en Manizales, en donde se está cumpliendo con un aforo del 30%

Los horarios actuales en el Centro Físico, el cual está ubicado en la sede Versalles Plaza son de lunes a viernes jornada continua de 6:00 a.m. a 9:00 p.m; sábado 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y domingo de 8:00 a.m a 12:00 del mediodía.

Lea también: Hay 2 mil cupos más en Manizales para acceder a Jóvenes en Acción

Para el acceso los usuarios deberán realizar la reserva a través del teléfono 8783111 ext. 1339, 1249 o 1366, o al 312 536 3366, un día antes.

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1.180AM