Efraín Cepeda Tarud, nuevo presidente del Intergremial Atlántico

El Consejo Directivo del Comité Intergremial del Atlántico escogió a Efraín Cepeda Tarud como presidente ejecutivo de la entidad.

Efraín Cepeda Tarud es administrador de empresas y especialista en negocios internacionales de la Universidad del Norte, tiene un MBA del Instituto de Empresa Business School, de Madrid, España, hace parte de The International Honor Society Beta Gamma Sigma, y es egresado del Doing Business in China, Cheung Kong Graduate School of Business.

Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico y hace parte de las juntas directivas de la Cámara de Comercio de Barranquilla, la cual preside; Puerta de Oro, Empresa de Desarrollo Caribe; Comisión Regional de Competitividad del Atlántico; Fundación Actuar Famiempresas; y Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla, EDUBAR. También integra el Consejo Directivo del Comité Intergremial del Atlántico.

Efraín Cepeda Tarud asumirá la presidencia ejecutiva de Intergremial Atlántico el primero de octubre próximo, y sucede en el cargo a Ricardo Plata Cepeda, quien renunció en agosto pasado para dedicarse a negocios familiares.