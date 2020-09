No me arrepiento de los correazos que le di a mi hija: Norvely Restrepo

El padre de familia que reprendió a su hija a correazos en Armenia porque participó de las manifestaciones la semana pasado dijo que no se arrepiente de su actuación aunque hubo reconciliación.

Norvely Restrepo padre de Karime Restrepo la joven de 19 años que aparece en un video en redes sociales en diálogo con Caracol Radio explicó que “yo no me arrepiento ni me arrepentiré de mis actuaciones, no sabía que me estaban grabando, pero de todos modos mi hija no obedeció porque ya habíamos hablado que no fuera a la zona de la protesta por todo lo que podía pasar pero allá me la encontré y la corregí”

Contexto: A correa un padre corrigió hija que participaba de manifestación en Armenia

Y agregó “después de ese momento hubo reconciliación porque ella aceptó sus errores y hablamos sobre el particular, yo tengo que velar por mi hija, porque una judicialización le puede dañar su hoja de vida, para estudiar, trabajar o incluso para salir del país”

Finalmente envió un mensaje a los padres de familia para que estén más pendientes de sus hijos en especial en estos momentos difíciles en el país.