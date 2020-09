Alcaldía de Cartagena garantiza suministro de agua para Bocachica

Los habitantes de Bocachica tendrán el mínimo vital de agua potable en sus viviendas y a cero costos hasta diciembre, gracias a un plan operativo liderado por el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat y la Secretaria General, Diana Martínez Berrocal.

Además, el Gobierno Distrital hace las gestiones para que la comunidad cuente con un lugar mejor adecuado y habilitado para prestar los servicios médicos de primer nivel.

El anuncio lo hizo el mandatario distrital en visita que hizo a la Isla, en la denominada Ruta del Tractor, donde explicó que el Gobierno Distrital construyó un plan técnico operativo con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, el Viceministerio de Agua, y Aguas de Cartagena, para que esta comunidad reciba el líquido en la puerta de sus casas.

Hasta el mes de diciembre, la población de esta zona insular de Bocachica, aproximadamente, unas seis mil personas, tendrán acceso al mínimo vital de agua potable. El Distrito asume el costo de su traslado y distribución casa a casa.

Cada habitante podrá acceder a 50 litros diarios, lo que garantizará el suministro de agua potable a los habitantes de la Isla, mientras se construye simultáneamente un plan a largo plazo y definitivo.

"¡Bocachica es Cartagena!, exclamó el Alcalde a su llegada a la población, la cual recorrió en compañía de integrantes de su gabinete y de líderes de la comunidad.

"Se me arruga el alma cuando veo las necesidades de la población. Hoy me presento en esta isla con soluciones, porque estoy plenamente consciente de la deuda histórica que tenemos con esta comunidad que por tanto tiempo esperó agua potable y atención en salud, pero traigo buenas noticias para los bocachiqueros: a partir de hoy no tienen por qué pagar por la pimpina de agua, es agua gratis para Bocachica desde el día de hoy, 50 litros diarios recibirán", dijo

Diana Martínez, secretaria General del Distrito, dependencia, que de manera conjunta con la Oficina de Servicios Públicos lideró el plan operativo de agua para Bocachica, explicó que existe la voluntad del gobierno de 'Salvemos Juntos a Cartagena' de resarcir lo que durante años le han negado a estas comunidades, por encima de esa orden jurídica de la sentencia T012 de 2019, que conmina al Distrito a llevar el líquido a esa zona insular.

Jarlewys Castro, presidente del Consejo Comunitario de Bocachica, manifestó, en nombre de la comunidad, el agradecimiento por la solución del agua potable.

"Es una noticia que la comunidad está dichosa, porque se mejorará la calidad de vida y la salud. Tradicionalmente traemos el agua en bongo desde Cartagena, y no se tenía garantizado el buen manejo de este tipo de agua. Con esta noticia la comunidad está brincando en una pierna por nuestra calidad de vida y nuestra salud", precisó el líder comunitario.