Alcaldía municipal de Sogamoso anuncia toque de queda y ley seca

Después de las alteraciones de orden público registradas a altas horas de la noche en Sogamoso, el pasado jueves 10 de septiembre, la policía municipal detuvo a 5 personas que infringían la ley por medio de actos vandálicos.

El alcalde, Rigoberto Alfonso, en sus redes sociales manifestó el rechazo hacia estas acciones que fomentan la violencia: “Lamentamos hechos ocurridos en Bogotá pero vandalismo y violencia en #Sogamoso no es respuesta. Hay 5 capturados por estos actos, como acción preventiva #Hoy inicia toque de queda y ley seca hasta el lunes. Decisión unánime en Consejo Seguridad”.

Como medida preventiva, se determinó toque de queda, hoy viernes, 11 de septiembre, con un horario de 7 pm a 5 am; sábado y domingo, igualmente desde las 7 pm a 5 am, y se mantiene la ley seca hasta las 5 am. El alcalde Rigoberto Alfonso, pide a la comunidad actuar con respeto y responsabilidad.