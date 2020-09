Familia de menor boyacense que murió en disturbios en Bogotá pide justicia

Los familiares del joven Jaider Alexander Fonseca Castillo, quien salió de Paipa (Boyacá) a Bogotá D.C a los 11 años con su progenitora, luego de la separación de sus padres, no se explican cómo pudo recibir tres disparos en diferentes partes del cuerpo, mientras, según sus familiares, cruzaba con un domicilio en la noche del miércoles 9 de septiembre.

“Él era un chico muy responsable y muy juicioso estaba muy concentrado en poder estudiar, y en mantener a su familia”, dijo Sandra Rojas, madrastra del menor.

Jaider Alexander era padre de un niño de 7 meses de nacido, y trabajaba como domiciliario para sostener a su hijo y de su esposa de 19 años.

“Él estaba ahorrando para poderse comprar una moto y así poder tener mejores recursos como domiciliario. Soñaba con estudiar para poder sostener a su familia. Él era un muchacho juicioso, noble, lo recordaremos así por siempre. Cuando supo que sería papá, buscó trabajo en un restaurante, donde se desempeñaba como repartidor de domicilios. Él quería salir adelante con su esposa y su bebé, que era todo para él”, dijo su padre Alexander Fonseca, un hombre de 43 años, residente del sector Salitre Alto de Paipa.

Sobre la muerte de Jaider, sus familiares conocen muy poco: “hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre cómo se dio la muerte de mi hijo. Gracias a un testimonio de un muchacho que estaba con él y quien está herido en la Fundación Cardioinfantil, dice que ellos estaban parados y de un momento a otro la policía empezó a realizar disparos contra ellos, pero no se sabe nada más. Nos dicen que Jaider no estaba involucrado en las manifestaciones, él estaba trabajando, por eso necesitamos que nos expliquen que y como mataron a mi hijo”.

El cuerpo de Jaider saldrá de Medicina Legal Seccional Bogotá, lo entregarán en la tarde de este viernes 11 de septiembre, con la mediación de las autoridades correspondientes.

“Jaider es mi hijo mayor. Tiene por parte de su mama 3 hermanos, y por mi parte 2 hermanos. Nos hará mucha falta”, mencionó el padre de la víctima, quien también rechazó los actos violentos en medio de las protestas en el país.

“Lo que puedo decir es que queremos paz, y si la queremos tenemos que empezar por casa. Los policías deben pensar en que ellos también tienen familia, hijos, y así como ellos atacan a la gente, sus hijos pueden ir caminando por la calle y cualquier delincuente se los puede matar. Ellos en este momento no están persiguiendo a los delincuentes sino a los ciudadanos de bien”, sostuvo Alexander Fonseca.

Agregó que la violencia en las protestas deja más dolor que resultados: “le pedimos a la ciudadanía que se manifieste pero en paz, no se necesita la violencia para que nos escuchen, ayer hicieron una manifestación en país en memoria de mi hijo, y no huno necesidad de violencia, no se necesita desmanes y perjudicar a los demás para pedirle al estado distintas cosas, no es necesario usar violencia para manifestar el descontento, no es justo que haya muertos pidiendo por justicia, por derechos humanos, es absurdo que en nombre de la vida, rechazando un asesinato con el del abogado Javier Ordoñez, haya decenas de personas muertas, eso no puede ser así”.

Su madrastra le elevó a la policía, un llamado para que los derechos humanos, sean lo primordial: “la policía no debe estar contra los ciudadanos, debe estar es cuidándolo. Es triste que muchas familias estemos pasando por luto, por cuenta de la intolerancia de policías y de manifestantes que no tienen consecuencia de sus actos”.

Jaider Alexander será sepultado en Bogotá, y mientras tanto, sus familiares aseguran que no dejarán que el caso quede en la impunidad.