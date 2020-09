Se agotó la Aspirina en las droguerías y tiendas de Pereira

La Aspirina se convirtió en uno de los medicamentos en los que los pereiranos han confiado para prevenir o curar el coronavirus; de hecho, desde hace más de un mes, las presentaciones de 500 y 250 miligramos están agotadas en las tiendas, droguerías y supermercados.

Sin embargo, solo en algunos establecimientos se pueden encontrar cajas de Aspirinas de 100 miligramos. En otros lugares han asegurado que les quedan las últimas unidades de Aspirina efervescente.

Lea también: Líder social de Risaralda fue víctima de ataque sicarial.

"Aspirina no tenemos, no nos ha llegado. La única que tenemos es la efervescente que cuesta 1.700 las dos tabletas", "No hay disponibilidad, solo está la de 100 miligramos. No sabemos cuándo nos llega", "Como la están utilizando para el COVID-19 se agotó en el mercado", son algunas de las respuestas obtenidas al momento de preguntar por ese medicamento.

Todos concluyen que no saben cuándo llegará este medicamento a sus negocios porque, según han conocido, varios laboratorios han descontinuado su producción.

Lea también: Juan David Hurtado fue elegido como contralor en propiedad de Pereira.