Nuevas medidas para la seguridad de la ciudad de Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta anunciaron nuevas medidas para tratar de contrarrestar los problemas de inseguridad y violencia que vive la ciudad durante los últimos días.

El Secretario de Seguridad ciudadana Alejandro Martínez dijo a Caracol Radio que “en coordinación con la Policía Nacional, Fiscalía, Migración Colombia, UNP y la Policía de Tránsito y Tansporte se fijaron nuevas disposiciones que se aplicaran de acuerdo a normas y decretos recientes para preservar el orden”.

El funcionario explicó que para los motociclistas se mantendrá la restricción en el horario de 11 pm a 5 am, deberán portar casco y chaleco reflectivo con identificación, se hará una revisión al uso de los vidrios polarizados en los vehículos y se tendrán excepciones a los trabajadores de la salud por la pandemia”.

Indicó que “semanalmente se hará una evaluación de las medidas acordadas para tratar de establecer sus resultados y los ajustes a los mismos”.

Finalmente, el funcionario indicó que todas las autoridades tienen el compromiso de velar por la seguridad de los ciudadanos y que el Alcalde ha pedido resultados a quienes velan por el componente de seguridad en la ciudad.