Metrocali reactiva operación a cuenta gotas

A partir de hoy 3 de septiembre se reactivan 56 paradas de 18 rutas del sistema mío que fueron suspendidas desde abril por identificación previa de la Secretaría de Salud Pública por encontrarse en una zona con mayor número de contagios por covid-19.

El presidente de Metrocali Oscar Ortiz, anunció que el servicio se irá restableciendo dependiendo de la demanda, de esta manera hoy se están reactivado 9 rutas del sistema.

Y quedan activadas todas las paradas de las 7 rutas alimentadoras (A32, A02, A06, A12A, A12B, A12C y A77) y 11 pretroncales (P12A, P21A, P27C, P21B, P52D, P82, P10A, P10B, P47C, P47A y P47B).

Igualmente el presidente de Metrocali insistió en el uso del tapabocas en el Sistema de Transporte Masivo.

Por su parte los usuarios siguen manifestando la inconformidad frente a las largas esperas y buses llenos del sistema, éstas son algunas de las opiniones que le dieron a Caracol Radio:

"Eso no pasa casi y cuando pasa, pasa lleno y no para entonces está malo porque hace más de media hora pasó uno y no paro porque estaba lleno"

"Por la parte del aguacatal es muy deficiente, solamente hay de las 5:00 a las 9:00 de la mañana y a las 4:00 de la tarde a las 9:00 ojalá se normalice en el día porque entonces ¿cómo nos movilizamos?"