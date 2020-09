Aglomeraciones en Barranquilla en primer día de aislamiento selectivo

En medio del primer día sin pico y cédula en Barranquilla, las aglomeraciones en algunos sectores del norte y centro de la ciudad, fueron los lunares de este martes, cuando inició la nueva fase de aislamiento selectivo.

En la carrera 38, donde se ubican uno de los puntos de atención de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, decenas de usuarios llegaron hasta el lugar, en busca de una solución a las dificultades que denunciaron tener, para acceder a citas de forma virtual.

"Vinimos hoy a las 4 de la mañana y que no van atender sino por la página y la gente está metiéndose y está colapsada", manifestó una de las personas en el lugar.

Para algunos de los presentes, calificaron como un "atropello" el hecho, teniendo en cuenta que se trata de vehículos y motos de los que algunos dependen para poder trabajar

"Esa página siempre está colapsada y uno llega aquí porque no pude conseguir cita, pero voy al frente o a cualquiera que se me acerque y me cobra $20 y hasta $30 mil por darnos una cita", aseguró Edison Palma.

Ante las denuncias, la secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, Angélica Rodríguez, dijo en diálogo para Caracol Radio, en el programa Barranquilla Hoy por Hoy, que se dará a conocer una jornada especial que se organizará, precisamente para atender las solicitudes represadas en la pandemia.

"Atendimos a todo el personal y agendamos las citas, pero estamos preparando una jornada especial de atención para el tema de salidas de vehículos y el tema de acuerdos de pagos que es lo que más le preocupa a la gente", aseguró Rodríguez.

La funcionaria reiteró que ninguna de las diligencias de su despacho, tienen algún costo, así que invitó a los usuarios a no cancelar valor alguno por las diligencias.

Aglomeraciones en el centro

A través de las redes sociales los ciudadanos dieron a conocer aglomeraciones en el centro de Barranquilla, especialmente a las afueras de los bancos en donde se registraron largas filas.

El gerente del Centro, Ángelo Cianci, admitió que se presentaron aglomeraciones en este primer día en que se levantó el pico y cédula, pero anotó que se tomaran medidas.

El funcionario resaltó que están trabajando con los gerentes de los bancos y este primer día va a servir de modelo con el fin de adoptar correctivos.

"Hemos hablado con los gerentes de las entidades financieras que se encuentran en el paseo Bolívar y en inmediaciones del centro. Hay un poco más de gente en la calle tras levantarse las medidas y vamos a trabajar por hacer los correctivos".

Finalmente, resaltó que la Alcaldía continúa trabajando con el fin de evitar la propagación del COVID-19.