Distrito de Cartagena ha incumplido: comunidad en San Bernardo de Asís

Con la sentencia en la mano, varios líderes sociales del barrio San Bernardo de Asís en Cartagena, buscan llamar la atención sobre lo que aseguran, ha sido un total desacato por parte del distrito.

Según esta comunidad vecina del barrio San Francisco, desde el año 2013 un juez les otorgó la posibilidad de recibir un paquete de obras como pavimentación y la construcción de un muro para prevenir deslizamientos, y actualmente el Alcalde William Dau no les ha cumplido, pese a que habría sido notificado.

"Los fallos son de obligatorio cumplimiento y no entran en controversia, ya un juez le ordenó al mandatario hacer esas obras pero no nos cumplen. Hay varias viviendas agrietadas y en riesgo de colapsar; no puede ser que nosotros siempre coloquemos los muertos", aseguró Lorenza Nieto, líder comunal.

La Personería también realiza acompañamiento a los afectados, y solicitó al jefe de gobierno que inicie los trámites administrativos para iniciar las obras.