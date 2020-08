Alejandro Char recibe reconocimiento internacional por su liderazgo

El exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, obtuvo un reconocimiento internacional a través del premio Napolitan Victory Awards en su versión 2020, la exaltación se produce por el liderazgo cercano a la gente y el trabajo por la transformación y el desarrollo de su ciudad.

“Para nosotros es de gran satisfacción poder recibir este tipo de reconocimientos que avalan el trabajo que hemos hecho por nuestra gente a lo largo de todos estos años. Nos emociona saber que a nivel internacional también ven a Barranquilla con muy buenos ojos producto de toda la transformación durante los últimos años”, indicó Char.

Entre las consideraciones para el reconocimiento se encuentran los programas que adelantó durante su administración y el liderazgo en cada uno de los barrios de la ciudad.

Obras como el Gran Malecón, el desarrollo del sur de la ciudad, la recuperación de los parques, el permanente dialogo con la comunidad y el mejoramiento de la calidad de vida fueron pieza fundamental para obtener la distinción.

El Premio

The Washington Academy of Political Arts and Sciences (WAPAS), es una sociedad honoraria instaurada con la misión de reconocer la excelencia del trabajo y el talento en la industria de la comunicación política, además de elevar la profesión de la consultoría política para mejorar la democracia en el mundo.

Los NAPOLITANS son los reconocimientos más prestigiosos y codiciados de la industria política, siendo reconocidos por docenas de medios internacionales como los Oscar de la Política.

Se trata de los únicos premios que cuentan con el sello de aprobación por parte de la familia de Joseph Napolitan, quien es considerado como el padre de la consultoría política, esto con el objetivo de mantener vivo su legado.

La convocatoria de los Napolitans se extiende a más de 30 países.