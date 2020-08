Accidente de tránsito deja una mujer muerta en Cartagena

Una mujer muerta dejó un accidente de tránsito ocurrido sobre la avenida Pedro Romero, a la altura del sector Central del barrio Olaya Herrera, en el suroriente de Cartagena.

Las versiones preliminares indican que la víctima se movilizaba como parrillera de una motocicleta, cuyo conductor habría perdido el equilibrio por razones que aún se investigan.

El hombre hizo un zigzag para tratar de controlar la motocicleta, pero la mujer cayó al pavimento de la carretera. En ese preciso momento, transitaba un vehículo particular que de manera accidental terminó pasando las llantas sobre la víctima, acabando con su vida en el acto.

Según testigos, el conductor del vehículo particular presuntamente no se percató de la presencia de la mujer en la avenida Pedro Romero y por eso no le dio tiempo de reaccionar.

El cadáver quedó tendido en la vía durante varios minutos, mientras el personal del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) se encargaba de la inspección técnica. Hasta el momento la mujer no ha sido identificada.