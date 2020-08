Indignación por libertad de hombre que realizó acto obsceno frente a niña

No era la primera vez que Fabián Díaz, de 29 años, se paseaba frente a varias residencias del suroriente de Tunja, y frente a estas, a plena luz del día y en vía pública, cometía actos obscenos.

Una semana atrás de su captura, Díaz fue grabado por uno de los vecinos del barrio Doña Eva, al sur de Tunja, realizando este tipo de actos.

Lo que no soportó la comunidad, fue ver a este sujeto, realizando los mismos actos frente a una niña de 13 años. La madre de la menor se percató de la situación, y ante un grito desesperado, salieron a su auxilio los vecinos de la zona, quienes rompieron a golpes contra el hombre que adelantaba estos actos sexuales frente a la pequeña.

La comunidad quería linchar al hombre, mientras lo señalaban de ser abusador sexual, y mientras llegó la policía del cuadrante.

Los uniformados lograron detener la fuerte golpiza contra el joven, y efectuaron su captura en flagrancia por actos sexuales en vía pública y contra menor de 13 años.

El capitán Cristian Galindo, comandante de la estación de Policía de Tunja, explicó que “tras la captura se pudo determinar que este hombre tenía varias anotaciones por hurto y un prontuario delictivo amplio”.

Por su parte, la madre de la menor, alertó a la ciudad de Tunja para que se incremente el cuidado de los niños y se denuncien los casos que vulneren sus derechos:

“hay adultos muy malos e inescrupulosos que están al acecho de nuestros pequeños, ellos son muy vulnerables antes tanta maldad. Por favor necesitamos que todos los padres y vecinos sean los primeros garantes de la vida e integridad de los niños, y no nos de miedo denunciar a estos sujetos que buscan lesionarlos. Gracias a mis vecinos y a la efectividad del cuadrante de la policía de Tunja, pudimos atrapar a este hombre”.

Díaz fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, Seccional URI Tunja, por el delito de injuria por vías de hecho, pero El fiscal del caso, de la Fiscalía Sexta de Tunja, no llevó al hombre a audiencia, es decir, que no se adelantó la judicialización del sujeto, y en cambio, lo dejo libre, porque no consideró que fuera un peligro para la sociedad.

En este caso, las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres en Tunja, de la casa de la mujer, mencionaron que este tipo de casos, tiene un vacío jurisprudencial.

Astrid Castellanos, directora de la casa de la mujer, explicó que “este caso si debió tipificarse como un abuso sexual, así no hubiera habido un tocamiento, pero, además, con un agravante de que los actos obscenos del señor, se hicieron con una menor de 14 años de edad”.

Dicho vacío jurisprudencial, deriva en la dificultad de determinar el carácter penal de los casos de acoso sexual que suceden en los espacios públicos o que no implican una persistencia en el tiempo ni una familiaridad entre el agresor y su víctima, y que más bien se dan de manera intempestiva y discontinua como los acosos sexuales que tienen lugar en sistemas masivos de transporte, todo aquel acoso sexual en espacio público y/o comunitario o acoso sexual callejero, situación sobre la cual discutirán, pues este tipo de actos se están convirtiendo en algo persistente en la ciudad.

