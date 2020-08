Más de 36 horas sin luz reportan habitantes en sector de Chiquinquirá

Desesperados están los habitantes de una sector en el barrio Chiquinquirá (Carrera 33 entre calles 44 y 45 ), al suroriente de Barranquilla, al completar más de 36 horas sin el servicio de energía, luego de una conflagración que se originó en un poste, que proporciona el servicio en la zona.

De acuerdo con la denuncia de los habitantes, a pesar de los múltiples radicados y llamados, no han logrado una solución por parte de Electricaribe.

"No sabemos qué hacer, nos hemos estado comunicando, pero no hay solución y soy un local comercial y dependo mucho de la electricidad, he aguantado dos días y les he comentado lo mismo y dicen que posiblemente el lunes se acercan a revisar" manifestó Edgar Gómez, propietario de una tienda.

Por su parte, otro de los afectados aseguró que la empresa, "no se ha acercado ni a recoger los cables de alta tensión que quedaron en el piso, ni a restablecer el servicio a las casas vecinas"

Los habitantes manifestaron su inconformidad, agregando que algunos tienen hasta tres radicados vencidos y todavía no tienen respuesta de Electricaribe.