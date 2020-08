En Antioquia se necesitarían más medidas para reducir los casos de COVID-19

A la consideración de establecer nuevas medidas restrictivas para enfrentar el avance del virus en el Valle de Aburrá, se sumó la opinión del gerente del COVID-19 en Antioquia, Leopoldo Giraldo.

El gerente manifestó en diálogo con Caracol Radio, que es importante decretar nuevas normas que ayuden a frenar la propagación del virus, pues de no adoptarlas en septiembre se volvería a llegar a un alto nivel de contagios.

“Este fin de semana no va a haber cuarentena, esa decisión la tomaron los alcaldes y es respetable. No debemos dejar de tener medidas restrictivas sociales, no debemos abrir completamente todos los días, debemos validar acordeones tipo 5/2, mirar si mantenemos pico y cédula y toques de queda en la noche”, señaló el gerente.

Si bien este fin de semana no regirá cuarentena pero sí habrá restricciones de movilidad en Medellín, el gerente del COVID-19 insistió en la necesidad de decretar medidas estrictas, para sostener un equilibrio entre apertura y cuidado, para no llegar al caso que está viviendo Europa, por ejemplo, con los rebrotes y los cierres.

Para detener el avance del virus en Antioquia, el funcionario señaló además que se requiere de una responsabilidad compartida entre las normas y el compromiso de la ciudadanía.