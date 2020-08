EAFIT volverá a la presencialidad

El próximo lunes 28 de agosto, cerca de 500 estudiantes y 50 profesores de la Universidad participarán de manera voluntaria de una prueba piloto de retorno gradual, que será solo para los cursos con alto contenido práctico como estudiantes y profesores de cerca de 40 asignaturas de las escuelas de Ingeniería, Humanidades y Ciencias.

Los cursos estarán distribuidos a lo largo del día con la intención de garantizar el distanciamiento social. Así, los estudiantes estarán divididos en grupos pequeños para que asistan entre lunes y jueves, en horarios entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

“Lo que quisimos con esta decisión fue, por un lado, permitir que estos estudiantes pudieran cumplir sus objetivos de aprendizaje y, por el otro, dar respuesta a esa necesidad que algunos de ellos nos habían manifestado de tener permiso para cursar en el campus esas materias que necesitaban de la presencialidad, y lo haremos actuando bajo el mismo marco de premisas que nos han acompañado hasta ahora de cuidar de la salud y la vida de los eafitenses”, expresa Paula Andrea Arango Gutiérrez, vicerrectora de Sostenibilidad y Proyección Social de EAFIT.

En esta prueba piloto no es obligatorio la asistencia al campus por parte de las personas que, por diferentes razones, no puedan o no deseen hacerlo durante este semestre