Montería extiende la ley seca y el toque de queda por todo el mes de agosto

La Alcaldía de Montería se acogió al decreto departamental que extiende la ley seca y toque de queda durante el mes de agosto y mantendrá las restricciones con el pico y cédula.

La medida de ley seca y toque de queda se mantendrá desde las 4:00 de la tarde de cada viernes y se levantará a las 5:00 de la mañana del día hábil de la semana siguiente.

Las medidas han sido impuestas ante la compleja situación de indisciplina social, dijo Gabriel Moreno, secretario de Gobierno Municipal.

Para hoy, por ejemplo, aplica pico y cédula para aquellas personas con el documento de identidad terminado en dígito 1, desde las 8:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., y en los dígitos 2 y 3 desde las 11:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.