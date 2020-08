HUC ha atendido 2.500 pacientes con síntomas de coronavirus en Cartagena

Rosalba Caro, una mujer de 82 años de edad, quien estuvo en UCI por cuenta del COVID-19 durante 16 días, fue uno de los casos que más llamó la atención. El personal asistencial que la trató, logró ayudarla a vencer este virus, pero su fortaleza y ganas de vivir fueron el pilar que la llevó a salir adelante.

“Me aferré mucho a Dios porque solo con su guía y protección podía salir de esta enfermedad. Los médicos y demás personal asistencial me ayudaron mucho y estuvieron muy pendientes de mí. Me pechichaban bastante”, aseguró Rosalba.

Como ella, también se encuentra el caso de Edmon Chejuan, un paciente que estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos 11 días. Él cuenta que cuando se infectó con el virus el pasado 24 de mayo lo llevaron a varios sitios en la ciudad, pero no había camas.

Así que fue trasladado al HUC y aquí le brindaron los cuidados que necesitaba. “Para la gloria de Dios fui recibido en el Hospital Universitario del Caribe y encontré que hay muy buenos médicos. Me atendieron muy bien y me dieron el tratamiento que necesitaba para recuperarme de este virus. De esos 11 días que estuve aquí, tres fueron bastante críticos, pero gracias a Dios y al equipo médico de este hospital logré superar esta situación y vencer la batalla que libré contra el COVID-19”, aseguró.

Por último, José Santana, un odontólogo de profesión, casado y con tres hijos, llegó al HUC requiriendo los servicios del personal médico porque presentaba síntomas de COVID-19. Duró 9 días en la Unidad de Cuidados Intensivos y en total 24 días hospitalizado. Explicó cómo fue esta experiencia para él.

“Cuando llegué al Hospital Universitario del Caribe me encontraba mal. Mi situación era complicada, pero tengo que darle los créditos a este centro asistencial porque es el mejor para el tratamiento a pacientes con COVID-19. Desde que llegué allí recibí una atención muy buena. Siempre estaban pendientes todos, tanto el personal médico como los de enfermería, nutrición y terapistas. Noté que no le tienen miedo a la enfermedad y saben lo que hacen. Gracias a este equipo de profesionales hoy me encuentro con mi familia recuperándome”, expresó este paciente.

Hasta la fecha el HUC ha atendido cerca de 2.500 pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19. De estos, aproximadamente el 80% se han recuperado de la enfermedad y, aunque el número de casos y personas ingresadas con el virus ha disminuido, este centro asistencial continúa preparándose y estando alerta para seguir brindando la mejor atención a sus usuarios. El área ambulatoria sigue prestando sus servicios por teleconsulta y se encuentra preparándose con las medidas de protección establecidas para cuando se reactive la atención presencial.